Bon ambient a l'Entradeta de Músics pel Portal del Roser

Van desfilar fins a la plaça de les Cols

Redacció

Actualitzada 17/09/2017 a les 22:01

El Portal del Roser va ser, un any més, escenari de l’Entradeta de Músics, una iniciativa en la qual els més petits van seguir les passes dels seus companys més grans. A les 10:30 del matí va iniciar-se la desfilada dels petits músics, que van escenificar el que seria l’entrada des de fora muralles. Des d’aquest punt, els diversos grups que hi van prendre part van anar desfilant. El següent destí va ser el carrer Cavallers, per dirigir-se cap al carrer Major i la plaça de les Cols, on es va interpretar una peça de lluïment, que va ser seguida per un nodrit nombre d’espectadors situats al carrer i asseguts a les escales de la Catedral, aprofitant el dia solejat a Tarragona. Van participar en la trobada grups de l’Aula de Música Tradicional i Popular el Tecler, l’Aula d’Instruments Tradicional de l’Escola Municipal i la Xarangueta Els Guirigalls.