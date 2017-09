La 13ª Marató de donació de Sang espera batre tots els rècords

Ballesteros destaca que Tarragona sigui la ciutat europea amb més donacions en un dia

Actualitzada 16/09/2017 a les 17:14

El Teatre Tarragona acull, al llarg d’aquest dissabte, una nova marató de donació de sang. En la 13ª edició d’aquesta cita els organitzadors esperen superar les 1000 donacions que es van fer l’any passat. Tal com explica la doctora Virginia Callado, directora del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i les Terres de l’Ebre, «no es tracta només de superar un número, sinó de la mobilització que això suposa». En aquest sentit, Callado ha destacat «l’ambient festiu d’aquesta jornada, que permet a la gent donar sang fora de l’hospital».



Les donacions han avançat a un molt bon ritme durant la franja matinal, fins poc abans de dinar, arribant a les 100 donacions per hora segons ha explicat la doctora Callado. Així, doncs, el ritme és «ideal» per superar el miler de donacions al llarg de les dotze hores de la jornada. Al migdia, prop de tres hores després de l’inici de la marató, la zona exterior del teatre ha acollit els parlaments i agraïments d’autoritats i entitats, que han recompensat amb un diploma tots els que l’han fet possible. Virgina Callado s’ha referit als prop de 50 voluntaris i als propis donants «que comencen les festes de Santa Tecla de la millor manera: ajudant». Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, també ha estat present i ha volgut lloar el fet que la ciutat «es converteix en la primera ciutat europea amb més donacions en un dia».



La doctora Virginia Callado ha recordat, a més, la importància de renovar les reserves del Banc de Sang i Teixits: «Actualment hi ha reserves per 10 dies, que és un nivell prou bo. Tot i així, és important no aturar les donacions ja que cada dia en fan falta un miler arreu de Catalunya».