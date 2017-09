Festa per a Tothom torna a fer de Santa Tecla una festa inclusiva

El compromís de DOW amb la jornada permetrà la creació d’un element festiu adaptat

Actualitzada 16/09/2017 a les 13:54

El Balcó del Mediterrani ha acollit, aquest dissabte 16 de setembre al matí, la presentació de la 27ª edició de la Festa per a Tothom. Es tracta d’una iniciativa que des de la seva posada en funcionament ha permès gaudir de la Festa Major de Santa Tecla a tots els tarragonins, sense distincions ni impediments o dificultats per aquells que tenen alguna discapacitat.



L’acte ha comptat amb un gran nombre de participants, la majoria membres de la penya Festa per a Tothom, que ha aplegat prop de 500 persones al tram final de la Rambla Nova. Un acte que ha comptat amb la presència, entre d’altres, de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El batlle tarragoní ha destacat la feina feta des d’aquesta penya en la jornada, destacant que «fa goig veure tanta gent i és fonamental que tothom pugui gaudir de la festa», afegint que «Santa Tecla no només és festa, també és inclusió, i actes així encara a fan més gran».



Festa per a Tothom compta amb la presència del Gegant Martí, un element festiu adaptat, amb rodes a la base i uns acoblaments que permet fer-lo ballar a persones amb mobilitat reduïda que van en cadira de rodes. De cara a l’any vinent, tal com a reconegut Ballesteros, el Gegant Martí tindrà companyia: «hem arribat a un acord amb DOW per tenir un element adaptat».



Precisament l’empresa química DOW és fonamental en la Festa per a Tothom, ja que porta 17 anys col·laborant amb aquesta causa. La seva participació i compromís en la creació del futur element adaptat de Tarragona es deu al 50è aniversari de la seva arribada a la ciutat. El director general de la química, Anton Valero, ha remarcat la unió i el vincle de DOW amb Festa per a Tothom: «Ha esdevingut una referència a casa nostra, és molt important per a l’empresa ja que va molt en la línia dels valors de DOW d’inclusió: tothom té un aspecte positiu que s’ha de potenciar».