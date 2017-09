El seguici més casolà omple la Rambla Nova

Centenars de persones participen en l’estrena de Fes-te la festa

Santa Tecla ja es respira pels carrers de Tarragona, contagiant tots els ciutadans. Sempre hi ha, però, qui porta aquest sentiment tan endins que fa el possible per endur-se la festa major a casa. En aquest marc es celebra la jornada Fes-te la festa, que consisteix en una trobada de totes aquelles persones, la majoria infants, que han creat o recreat un element festiu de manera casolana i que aquest any s’ha estrenat arrel de la seva proliferació en els darrers anys.



Capgrossos, gegants, dracs, cucaferes o àligues de tot tipus han omplert el Balcó del Mediterrani aquest migdia de dissabte, en una nova edició del Fes-te la festa. Per tal que tothom pogués gaudir d’aquesta jornada s’ha organitzat un taller en què aquells que ho han volgut han pogut recrear elements del seguici tarragoní amb una caixa de cartró, cartolines i altres elements decoratius. La Comissió de Treball per a l’Arrencada i Chargrossos de Tarragona, encarregats de l’organització, han fet permès deixar volar la imaginació per recrear elements com el drac, el lleó o el bou.



A les 12:00h del migdia s’ha iniciat una cercavila en la que hi han participat tots els elements casolans presents, des d’aquells creats a casa amb la imaginació dels infants fins a gegants de col·legis com la del Serrallo o la Salle. La festa ha acabat a la zona de l’Antic Banc d’Espanya amb animació infantil a càrrec del Grup Sidral.