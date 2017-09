Tarragona, tercera ciutat catalana que obre un Punt del Voluntariat

Informarà a partir del pròxim dilluns i dos dies a la setmana, a l’oficina de la plaça Imperial Tarraco

Actualitzada 14/09/2017 a les 20:27

El tercer Punt del Voluntariat que obrirà les seves portes a Catalunya està ubicat a l’antiga Facultat de Lletres, a la plaça Imperial Tarraco, i estarà actiu a partir del pròxim dilluns. Després del de Reus, que funciona des de l’any 2013, i el de Cambrils, que ho fa des del 2015, el de Tarragona es converteix en el tercer en tot el territori català, fet que va destacar Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Alsina va subratllar que «les comarques tarragonines són pioneres» en aquesta matèria. El Punt del Voluntariat donarà servei, inicialment, quatre hores setmanals: dilluns, de 10 a 12 hores, i dimecres, de 17 a 19 hores. També farà atenció telefònica al 639 215 674 o a través del correu electrònic puntvoluntariat@tarragona.cat.



La regidora de Voluntariat de l’Ajuntament de Tarragona, Elisa Vedrina, va comentar en la presentació d’aquest nou espai que «aquest era un somni de la conselleria que hem aconseguit, perquè des d’ara podem oferir assessorament a les entitats de la ciutat i, també, suport logístic per poder fer la seva feina, i informar a les persones que tenen inquietud pel món del voluntariat». Vedrina va indicar que els voluntaris dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 tenen la seva pròpia associació, «però la nostra voluntat és que es puguin integrar a actes de voluntariat un cop hagi finalitzat aquest esdeveniment esportiu».



Vedrina va dir que «Tarragona té necessitat de vincular-se al voluntariat» i va posar com a exemple que «hi ha persones d’associacions de jubilats que plantegen la seva predisposició a fer de voluntàries i, a partir d’ara, amb el Punt del Voluntariat, els podrem informar de quines eines disposen i com poden articular aquesta activitat».



El coordinador territorial de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Josep Cabrera, va dir, per la seva banda, que «qualsevol persona o entitat podrà venir a aquest Punt del Voluntariat a rebre la informació que demani». A més, les persones voluntàries podran cercar formació específica, entre altres propostes que s’oferirà des de l’oficina de la plaça Imperial Tarraco. Per part del conjunt de la ciutadania, «podran conèixer les ofertes de voluntariat existents a la ciutat i conèixer al detall què implica ser una persona voluntària», va dir Cabrera. A la ciutat de Tarragona, la coordinadora compta amb una trentena d’entitats que dediquen el seu temps i esforç al món del voluntariat.