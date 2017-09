Santa Tecla ja es viu pels carrers de Tarragona

La Crida ha donat el tret de sortida oficial a la festa gran de la ciutat aquest divendres

No us perdeu com balla de bé el Ball dels 7 Pecats Capitals Petit #SantaTecla2017 pic.twitter.com/jpOdeWGWie — Santa Tecla TGN (@SantateclaTGN) 15 de setembre de 2017

Anna Gispert Magarolas és la Perpetuadora de les festes de #SantaTecla2017. Enhorabona! pic.twitter.com/ydnH0JzNLf — Santa Tecla TGN (@SantateclaTGN) 15 de setembre de 2017

A Tarragona ja es respira Santa Tecla. La festa gran de la ciutat ja ha començat, oficialment, aquest divendres, amb l'acte de la Crida. Eel dia ha estat passat per aigua i alguns actes programats, com la plaça Friki, s'han hagut d'anul·lar. Altres, com una masterclass d'spinning, s'ha canviat d'ubicació, mentre que la Festa Holi 2017 s'ha ajornat pel 29 de setembre.A la tarda, entre els molts actes que han tingut lloc a la ciutat, s'ha presentat el Ball dels Set Pecats Capitals Petit.Un dels altres elements del Seguici Popular que ha estat protagonista aquest divendres és la Mulassa. Per celebrar els seus 30 anys, els mulassers estrenen, aquest 2017, nou vestuari:Finalment, la Crida ha donat el tret de sortida oficial a una nova edició de la Santa Tecla, primer, amb l'homenatge als Teclers d'Honor i a la Perpetuadora, que enguany és Anna Gispert Magarolas.Després s'ha procedit a fer el Toc de Crida, on s'ha encès foc a la metxa dels Onze Morters de Santa Tecla per donar inici a la primera Tronada de la Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes.