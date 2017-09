La Jove de Tarragona escalfa motors per Santa Tecla amb dansa i esforç

Un nou vídeo promocional fa servir la dansa com a analogia per mostrar el treball necessari que hi ha darrere dels castells

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 17:49

La dansa és una disciplina artística que requereix molt d'esforç i treball previ. Per preparar una actuació que durarà pocs minuts es necessiten multitud d'hores d'assaig i d'entrenament. El món dels castells és similar, i amb aquesta idea la Colla Jove Xiquets de Tarragona presenta un nou vídeo promocional de cara a les Festes de Santa Tecla de Tarragona.



El vídeo comença amb el testimoni d'una jove ballerina que explica la seva experiència, i les moltes hores que dedica a la dansa per tal de millorar i seguir creixent. Això mateix és el que fan els castellers de la Jove per poder avançar, i seguir duent a plaça grans construccions per superar-se dia rere dia.



El vídeo, que es pot veure a la capçalera de la notícia, ha estat dirigit per Albert Blay. La ballerina protagonista és Laura Lloses, mentre que qui posa la veu en off és Jordina Estopà. Mariona Blasco ha estat la càmera, mentre que el so ha anat a càrrec de Marc Barajas. Del maquillatge i la perruqueria se n'ha encarregat Mireia Cordonet. Finalment, la producció ha anat a càrrec de Yasmina Armesto, Arnau Curto i David Chillón.