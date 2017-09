«Els actes s'han descentralitzat de la Part Alta perquè festa i descans convisquin»

Floria afirma que el Fes-te la festa, el nou acte de la seqüència ritual, té «voluntat de continuïtat» i espera que «esdevingui un referent»

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 13:53

—Com es presenten les festes de Santa Tecla?

—Amb moltes ganes i il·lusionada perquè tenim preparada una festa pensada perquè tothom gaudeixi. A més a més, per moltes Santes Tecles que portem sempre introduïm nous al·licients per fer la festa millor. Enguany hem creat una app per a mòbils que recull tota la programació de manera permanentment actualitzada. L’aplicació també permet veure imatges del web Viu360.cat, que recull panoràmiques en 360 graus de moments i llocs festius interessants.



—Una de les principals novetats és la descentralització de la festa de la Part Alta. Per què s’ha fet aquesta aposta?

—S’ha fet amb l’esperit que festa i descans convisquin. Per aquest motiu, enguany es van emprendre un seguit d’accions que han permès obrir nous espais de la festa i garantir la convivència, al mateix temps, que es manté l’essència festiva al centre de la ciutat.



—El Mercat i el seu entorn va recuperant protagonisme com a escenari de les festes.

—Sí, el Mercat Central és un espai que es recupera per a Santa Tecla i acollirà activitats, tant a l’interior com a l’exterior. La Plaça Friki s’instal·larà tots els vespres del 15 al 17 de setembre a l’exterior de l’equipament i durant cada dia de les festes el Mercat acollirà diverses activitats familiars com són els Matins de Nassos, Frikis i Paradistes, els Petits Paradistes i la visita Menja’t el Gegant Modernista.



—El Concert de Santa Tecla, amb Txarango i Roba Estesa, és un altre dels actes descentralitzats. Per què s’ha escollit finalment fer-ho a l’avinguda Vidal i Barraquer?

—Perquè a escassos metres hi ha la Capsa de Música i la Tabacalera, un espai que es recupera per la ciutat i on s’han programat altres espectacles musicals com el Concert Tecla Capsa 2017 o el Tecla i Capsa Jazz Club.



—Parlant de música, quines són les altres propostes musicals destacades?

—N’hi ha una que especialment m’agrada i recomanaria que ningú es perdés. Es tracta de The Pengins Band: Reggae per Xics, a l’espai La Terrasseta, als jardins de Saavedra. Un concert familiar que segur que sorprendrà.



—Una altra de les novetats és la incorporació del Fes-te la festa a la seqüència ritual. En què consistirà?

—Des de mitjans dels anys 90 que l’Arrencada de Gegants implicava a tots els gegants i nans més enllà de les històriques formacions tarragonines dels Gegants Moros, Gegantons Negritos, Gegants Vells de Tarragona/del Cós del Bou, Nanos Vells i Nanos Nous. Amb el temps les iniciatives ciutadanes, particulars i pedagògiques han guanyat terreny i generat un nou espai d’expressió ciutadana: Fes-te la Festa, és un espai inclusiu i participatiu que esperem que esdevingui un referent de la consolidada seqüència ritual de la nostra festa major s’estrena enguany amb potència a la nostra festa amb la voluntat de continuïtat que es mereix.



—Enguany, Santa Tecla arriba amb aniversaris destacats. Què suposa això per la festa i per la ciutat?

—Enguany, el Ball de Bastons de Tarragona celebra els 40 anys de la seva represa i ho fa organitzant la 35a Mostra de Folklore Viu el dia 16 de setembre. La Mulassa i la Mulasseta també estan d’aniversari; celebren els 30 i els 15 anys, respectivament. La festa inclou un Vermut Mulasser a l’Antic Escorxador el diumenge 10 de setembre, a més de l’estrena dels nous vestits dels portants de la Mulassa que es presentaran al Pati Jaume I del Palau Municipal el dia 15 de setembre a les 19:30h. La Mulasseta també té la seva pròpia celebració i organitza una Trobada de Mulasses Petites que recorreran la Rambla Nova el diumenge 17 de setembre. Els Set Pecats Capitals també celebren anys, en concret 15 i per això presenten la seva versió petita que s’incorporarà al Seguici Petit. Un altre element emblemàtic del Seguici Petit, la Cucafera petita, celebra també 15 anys i ho fa amb una festa infantil als Jardins de la Casa de la Festa el dissabte dia 16. Finalment, el Ball de Serrallonga fa 30 anys i per celebrar-ho han realitzat una exposició retrospectiva “Déu vos guard... 30 anys de la recuperació del Ball d’en Serrallonga” que es podrà veure al Teatre Tarragona des de l’11 de setembre. Els So Nat- Grallers de Tarragona compleixen 30 anys amenitzant i acompanyant la festa. D’altres elements que també estan de celebració són l’Esbart Dansaire de Tarragona que compleix 35 anys de la seva existència, els 20 anys del Ball de Valencians i els 15 de la recuperació de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal.



—Fa set anys que mantenen el pressupost de la festa fixat en 400.000 euros. A nivell organitzatiu quins efectes té?

—Ens obliga a treballar amb temps i a disposar dels millors recursos i propostes sense sobrepassar aquest topall econòmic. El resultat penso que és satisfactori i respon a l’expectativa que genera entre els ciutadans la nostra festa major. L’ajuntament coordina i gestiona però són moltes les entitats, associacions i col·lectius que aporten talent a la festa.



—Què els desitja als tarragonins per aquests dies?

—Que visquin molt intensament aquests deu dies de festa. Els diria que tinguessin una actitud cívica i que es posessin la samarreta i el mocador per gaudir d’una programació pensava per tothom.