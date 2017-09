La Fiscalia obre diligències per l'acte d'inici de campanya del referèndum celebrat a Tarragona

El Ministeri Públic confirma que també incoa diligències pels tres joves identificats a Alcanar

La Fiscalia de Tarragona ha obert diligències per l'acte d'inici de campanya del referèndum celebrat aquest dijous al vespre a la Tarraco Arena Plaça (TAP). Fonts del Ministeri Públic han confirmat a l'ACN, que les diligències d'investigació sobre l'acte es van obrir aquest dijous al migdia per l'acte unitari que els partidaris del Sí al referèndum de l'1-O van celebrar a Tarragona. A hores d'ara, la Fiscalia està recollint tota la informació sobre els actes vinculats a la campanya pel referèndum i encara no s'ha fet cap requeriment a l'empresa gestora de la TAP, ni s'ha citat ningú a declarar. L'acte celebrat a Tarragona va aplegar 8.000 persones i centenars de persones es van quedar a les portes sense poder entrar. Entre els participants hi havia el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident Oriol Junqueras. La Tarraco Arena Plaça és propietat de la Diputació de Tarragona que té externalitzada la gestió a l'Agència de Publicitat Internacional Catalana.



Segons ha confirmat el Ministeri Públic a l'ACN, les diligències es van obrir d'ofici i, de moment, no s'ha encarregat cap actuació als cossos de seguretat. Tampoc s'ha requerit informació a l'empresa gestora del recinte on es va fer l'acte, ni s'ha citat ningú a declarar. Les diligències obertes investigaran si l'acte del referèndum celebrat a Tarragona pot ser constitutiu de delicte per desobeir la suspensió de l'1 d'octubre i els seus actes preparatius.



També aquest divendres la Fiscalia de Tarragona ha incoat diligències pels tres joves identificats a Alcanar aquesta passada matinada per la Guàrdia Civil mentre penjaven cartells per l'1-O. Els tres joves van ser traslladats a la comissaria de Sant Carles de la Ràpita on se'ls va identificar i se'ls va requisar el material que portaven: un centenar de cartells, un pot de pintura, cola i una escombra.