El Banc d'Espanya reobre les portes 13 anys després amb una activitat educativa

L'activitat 'Colors: un viatge històric-científic' està organitzada per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i l'IPHES

Redacció

Actualitzada 15/09/2017 a les 18:21

L'edifici del Banc d'Espanya a Tarragona reobrirà les seves portes tretze anys després, tal com va avançar a finals d'agost Diari Més. El recinte acollirà, els dies 18 i 19 de setembre, l'activitat educativa 'Colors: un viatge històric-científic', dirigida a nens d'entre 6 i 14 anys.



L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, conjuntament amb l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) i el d'Arqueologia Clàssica (ICAC), organitzen diferents activitats amb el color com denominador comú.



'Colors: un viatge historio-cinetífic' és l'activitat que proposa l'IPHES, a través de la qual es podrà experimentar amb tècniques d'art prehistòric. Concretament, es realitzarà una pintura parietal simbòlica del magdalenià (Paleolític Superior), de fa uns 20.000 anys, amb pigments minerals, i es pintarà un còdol, com exemple de l'art moble de les darreres societats caçadores i recol·lectores de fa uns 10.000 anys.



Per la seva banda, l'ICAC plantejarà a 'El color en època romana' una gimcana per obtenir el color pigment tal com es feia a l'antiguitat clàssica. L'ICIQ proposarà als visitants tres experiments amb llet, un retolador i xupa-xups que ajudaran a introduir conceptes bàsics de química. En aquesta línia, l'empresa BASF se sumarà a la iniciativa amb un taller anomenat KIDS’ LAB. Les activitats, gratuïtes, es desenvoluparan el dilluns 18 de setembre i el dimarts dia 19 de 17.30 a 20 hores.



Segons el conseller del projecte del Banc d’Espanya, Francesc Roca, «es tracta de propostes de divulgació científica per gaudir en família, sols o amb amics i amigues. És una primera oportunitat per conèixer investigadors, parlar amb ells i descobrir el que realment fan per la societat d’una forma entretinguda i interactiva».



Es tracta d'un primer pas en l'objectiu de convertir l'edifici abandonat a la cèntrica Rambla Nova en un centre de difusió del coneixement, en col·laboració amb els centres d'investigació i excel·lència de la ciutat.