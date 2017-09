Tarragona, Terol i Guadalajara demanen una autovia que els connecti amb Madrid

Dirigents de les tres ciutats es reuniran avui per defensar un «argumentari comú» per la construcció d'aquesta infraestructura

EFE

Actualitzada 14/09/2017 a les 13:57

Els responsables de les Diputacions de Tarragona, Terol, i Guadalajara han acordat sol·licitar una reunió al ministeri de Foment per impulsar la construcció d'una autovia que connecti Madrid amb la sortida al mar per aquestes tres ciutats.



Així ho ha anunciat als mitjans el president de la Diputació de Terol, Ramón Millán, poc abans de reunir-se amb el seu homòleg de Guadalajara, José Manuel Latre, i el diputat provincial de Recursos Humans i Polítiques Actives d'Ocupació de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs.



Una trobada en què els representants de les tres institucions han acordat, segons ha assenyalat Millán, traslladar al Govern central aquest projecte, en el qual porten treballant un temps, perquè «tiri a caminar» i comencin a desenvolupar-se els estudis previs.



En paraules del dirigent de Terol, de la reunió d'avui sortirà un «argumentari comú» per defensar la posada en marxa d'aquesta autovia, «una línia pràcticament recta entre el centre d'Espanya i la sortida al Mediterrani per Tarragona».



L'autovia discorreria des de Madrid per Guadalajara i Alcolea del Pilar, i a Terol per Monreal del Camp i Alcanyís fins a Tarragona, seguint els eixos de la N-211 i la N-420.



A la província de Terol, Millán ha explicat que passaria per zones poc poblades actualment o amb perspectives negatives, i per això «vertebraria la província pel centre», pel que considera que és «l'única infraestructura que podria salvar aquella zona».



Així, creu que només l'anunci del compromís amb aquesta infraestructura animaria a instal·lar-se a empreses, la qual cosa ja contribuiria al desenvolupament d'aquests territoris.



De la seva banda, el president de la Diputació de Guadalajara ha dit que és una «via fonamental per al desenvolupament de les províncies».



En la seva afectaria a la zona de Molina d'Aragó, on s'iniciaria l'autovia, que connectaria amb la N-211 des d'Alcolea passant per Molina d'Aragó per accedir a Monreal del Camp, i després anar cap a Alcanyís, on connectaria amb Tarragona.



En temps de lluita contra la despoblació, ha ressaltat Latre, crear xarxes de comunicació és «un incentiu per al desenvolupament econòmic i industrial», a més de l'increment de la seguretat.



De la seva banda, el diputat de Tarragona ha destacat la necessitat de millorar la comunicació d'aquesta part interior de la província, concretament de municipis com l'entrada i sortida de Reus, Falset o Gandesa, amb zones urbanes que suporten a més molt trànsit en ser travessades per una carretera nacional.



Ha recordat que la província compta amb localitats de menys de 500 habitants i que hi ha molts municipis petits que estan apostant per ser magatzems d'empreses de distribució a Internet, i necessiten bones carreteres.



Com a exemple de l'estat de la línia, el diputat ha dit que ha recorregut avui mateix aquesta carretera per acudir a Terol, i des de Tarragona el trajecte li ha suposat gairebé tres hores i mitja, cosa que no poden permetre si l'objectiu és «revitalitzar el territori».



A preguntes dels periodistes, han reconegut que l'aforament actual no és molt elevat però això, han insistit, no és un argument per analitzar la viabilitat de la futura infraestructura, perquè actualment l'estat de la carretera no fa que sigui atractiva.



Estimen que no seria un cost molt elevat i han cridat l'atenció sobre el fet que és la via més factible per connectar aquesta part d'Espanya, on desenvolupar el ferrocarril presentaria moltes més dificultats.