Part de l'equipament de l'UCI pediàtrica del Joan XXIII, pendent d'adjudicar-se

Actualitzada 14/09/2017 a les 20:08

L'UCI pediàtrica de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, que havia d'estar operativa des del mes de juny passat, està pendent encara d'adjudicar part de l'equipament, segons ha informat aquest dijous el conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín.



Comín ha visitat l'Ajuntament de Tarragona i les obres d'ampliació de l'hospital Joan XXIII de la ciutat. El titular de Salut ha informat que l'UCI pediàtrica, llargament reivindicada per la ciutat, estarà operativa en l'últim trimestre de l'any. Les obres de la unitat van començar a final de l'any passat i les previsions eren tenir les instal·lacions a punt al juny.



Comín s'ha entrevistat amb l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), per abordar tres plans: el de salut de la ciutat, el funcional i el dels Jocs del Mediterrani, previstos del 22 de juny a l'1 de juliol del 2018.



Tarragona serà una de les deu ciutats de més de 100.000 habitants on es desplegarà el pla de salut de la ciutat, en el qual el consistori i la Generalitat treballaran conjuntament en àmbits com la prevenció, la salut mental o l'atenció primària.



Respecte al pla de Tarragona 2018, està previst signar el conveni que ho possibilitarà el pròxim 10 d'octubre, i presentar-lo immediatament als caps de missió del Comitè Olímpic. Tant Ballesteros com Comín han assegurat que serà un «referent» i un «model» a seguir per a la família olímpica, encara que han declinat avançar detalls.