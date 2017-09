El PP de Tarragona demana a la Diputació que l'acte del referèndum se suspengui

Segons ha pogut saber Diari Més, el partit ha presentat l'escrit a última hora aquest dijous

El diputat tarragoní del Partit Popular José Luis Martín insta al president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, que se suspengui l'acte a favor del referèndum de l'1-O, que tindrà lloc aquesta tarda a la Tàrraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona. No fer-ho, segons el comunicat emès pel partit, a més de delicte, podria suposar la fi del contracte de l'empresa arrendatària de la TAP.



Segons ha pogut saber Diari Més, el PP ha presentat aquest mateix dijous, a última hora, l'escrit a la Diputació, on sol·licita a Poblet «l’emissió d’informe jurídic, amb caràcter urgent, a la Secretaria Jurídica, per tal de conèixer l’abast i conseqüències jurídiques de la celebració de l’acte».



L'acte està previst que comenci a les vuit del vespre, tot i que les obertures de portes serà una hora abans, a les set de la tarda. Hi participaran, entre d'altres, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont i el vicepresident, Oriol Junqueras. En aquest esdeveniment es marcarà l’inici de diversos actes i accions fins a l’1 d’octubre. De fet, el de Tarragona és un dels tres actes que l'ANC, Òmniun i l'Ami i els partits sobiranistes han convocat de forma conjunta. L'acte central conjunt tindrà lloc a l'àrea metropolitana el 22 de setembre, mentre que la campanya clourà amb un acte a Barcelona el 29 de setembre.