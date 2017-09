La campanya 'Respecta'm surt al carrer per una Santa Tecla lliure de conductes sexistes

Es pretén evitar aquest tipus d’agressions i animar a les dones i el seu entorn a que les denunciïn

Redacció

Actualitzada 14/09/2017 a les 09:23

La carpa de la campanya municipal ‘Respecta’m’ estarà present, durant les festes de Santa Tecla, en diferents indrets de la ciutat. L’objectiu d’aquest espai és informar sobre el protocol d’atenció a conductes sexistes establert a la ciutat, ajudar a identificar aquest tipus d’agressions i animar a les dones i el seu entorn a que les denunciïn.



Divendres dia 15 la carpa 'Respecta’m' estarà ubicada a l’espai Barraques, al passeig de les Palmeres, de les 18 a les 21h; el dia 20 en el concert que tindrà lloc a l’avinguda Vidal i Barraquer, de les 22 a les 3h; el dia 21, a la plaça de la Font durant el Pregó de festes, de les 18 a les 19h; i la vigília del 22, la carpa romandrà al Camp de Mart, de les 22 a les 4h. Durant aquesta nit, el grup d’agents juvenils del Komando NitsQ recorreran els llocs de festius i estaran coordinats amb la Guàrdia Urbana per a la recollida d’incidències.



En la carpa també hi haurà disponible un kit format per una samarreta i una polsera amb el lema de la campanya, que es podrà adquirir a preu de cost. Es regalarà el got reutilitzable per a les festes a les persones que adquireixin el pak.



El telèfon d’atenció a conductes sexistes és el 622 020 297. També s’atendrà per WhatsApp del 15 al 22 de setembre durant el dia i la nit del 22 fins a les 6h de la matinada. Qualsevol persona que necessiti informació o ser atesa per algun succés relacionat amb les conductes sexistes rebrà orientació immediata.