Joaquim Forn: «Espero que no demanin als Mossos impedir l'inici de campanya a Tarragona»

El conseller ha afirmat la seva assistència a l'esdeveniment que es realitzarà a la TAP, el qual considera «un acte lliure»

EFE

Actualitzada 14/09/2017 a les 11:59

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha expressat avui el seu desig que la justícia no decideixi avui enviar els Mossos d'Esquadra perquè «s'impedeixi» l'acte d'inici de «campanya a favor del 'sí' que Junts pel Sí celebrarà aquesta tarda a Tarragona», i al qual assistirà el propi conseller i dirigent del PDeCAT.



També Forn creu que Mossos d'Esquadra «s'estalviaran» també haver de detenir cap alcalde català perquè declarin com a investigats per col·laborar en la celebració del referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, perquè «buscarem una manera tranquil·la».



En declaracions a Rac1, Forn s'ha referit així als alcaldes de la CUP que han anunciat que no acataran l'ordre de la Fiscalia General de l'Estat.



«Crec que ens estalviarem el supòsit que els Mossos hagin de detenir els alcaldes. La majoria han dit que aniran a declarar i els que no ho facin ja buscarem una manera tranquil·la», ha explicat Forn.



Forn ha dit que no entén «l'interès de posar els Mossos en el punt de mira. Hi ha gent -ha afegit- a la qual no li ha agradat el paper protagonista i els mèrits i les felicitacions que han rebut els Mossos per la gestió dels atemptats».



«La prioritat dels Mossos és perseguir els terroristes i per això hem de tenir recursos humans i materials», ha apuntat Forn. El conseller ha afegit: «Espero que no es demani als Mossos que s'impedeixi l'acte d'inici de campanya a favor del 'sí' a Tarragona. Jo hi aniré. És una acte lliure».



Forn també ha confirmat que «és cert que hi ha més presència de Guàrdia Civil i Policia Nacional. S'estan movent per tot el territori. Han d'estar buscant urnes».