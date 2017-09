Ja és aquí el cinquè volum dels Contes del Seguici de Tarragona

Està protagonitzat pel Magí de les Timbales

Redacció

13/09/2017

El Magí de les Timbales protagonitza el cinquè volum de la col·lecció Els Contes del Seguici de Tarragona, que va presentar-se durant la tarda de dimecres a la Diputació. El músic a cavall arriba a la celebració del bicentenari de la primera notícia d’un tarragoní anomenat Magí tocant les timbales, dins el Seguici de Tarragona. El títol del nou conte, El Maginet de les timbales, fa referència al moment històric en què, poc després de la terrible guerra del Francès que destruí Tarragona, i en delmà la població, es començà a denominar l’únic genet i timbaler supervivent al conflicte amb el renom de Magí de les Timbales. L’home, realment, es deia Magí Casals. Amb motiu de la efemèride que es commemora aquest any, la història proposa un possible origen que va portar Magí a ser el timbaler.



L’obra ha estat redactada per Jordi Bertran i il·lustrada per l’Armand. En Jordi Bertran (Tarragona, 1966) és filòleg, gestor cultural i autor de diferents llibres sobre la festa patrimonial i de dos contes amb protagonistes del seguici: El capità de les il·lusions (Columna-Vilatana, 1998) i El Negrito de la pau, en aquesta mateixa col·lecció el 2013. L’Armand (Barcelona, 1978) començà com a il·lustrador al Centre d’art i disseny Escola Massana de Barcelona en el cicle de grau superior. El 2002 s’incorporà com il·lustrador al camp editorial. Des d’aleshores es dedica al que li agrada que és crear i dibuixar, i ha participat en una quinzena de projectes.



Com a novetat d’aquest any, la col·lecció s’ha editat també en format video-llibre, amb la col·laboració d’en Joan Rioné, la Muntsa Plana, en Joan Reverté i la Montserrat Rat Cebrián, que han prestat les seves veus per narrar els diferents volums de la col·lecció. A la pàgina de crèdits s´ha afegit un enllaç per accedir als vídeo-llibres de la col·lecció.