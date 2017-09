Els pacients han d'esperar una mitja de 178 dies per una prova diagnòstica al Joan XXIII

És l’hospital de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona que més demora té i supera la mitja catalana amb escreix, situada en els 85 dies

Actualitzada 13/09/2017 a les 20:16

Els pacients de l’Hospital Universitari Joan XXIII són els que més han d’esperar al Camp de Tarragona per poder accedir a una prova diagnòstica. La mitja d’aquest centre està situada en 178 dies, és a dir, en gairebé sis mesos. Es tracta de l’hospital de la Regió Sanitària del Camp que més demora té, superant amb escreix l’Hospital del Vendrell, el segon de la llista amb 122 dies.



Una prova diagnòstica és una exploració complementària sol·licitada per un metge de qualsevol nivell assistencial amb l’objectiu d’ajudar a definir el diagnòstic o per instaurar un tractament. Així doncs, entrarien en aquest grup la colonoscòpia, l’ecocardiografia, les ecografies, l’electromiograma, l’endoscòpia, la mamografia o la ressonància magnètica, entre d’altres. Segons manifestava la memòria de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona de l’any 2016, els pacients en llista d’espera a l’Hospital Joan XXIII eren 2.054. En aquest sentit, val a dir que el Joan XXIII no és el que més pacients en llista acumula.



Aquest, és l’altre centre tarragoní, l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla, amb una llista composta per 3.810 pacients. Tot i això, el seu temps d’espera és molt menor, de 75 dies.



D’altra banda, aquest 2017, la prova que més temps d’espera arrossega és l’electromiograma. Els darrers tres mesos, juny, juliol i agost, els pacients han hagut d’esperar des dels 238 fins als 256 dies. La que menys demora té, en canvi, és l’ecografia urològica, amb una espera d’entre 12 i 24 dies.



A la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, el temps mitjà d’espera per fer-se una prova diagnòstica està per sota de la mitjana de Catalunya. Al Camp se situa en els 79 dies, mentre que a la resta del país, en 85. El centre sanitari que menys temps d’espera ofereix és l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, amb 21 dies. El segueixen l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, amb 41, el Pius Hospital de Valls, amb 54, i l’Hospital Sant Pau i Santa Tecla, amb 75. El Joan XXIII, per la seva banda, lidera el temps mitjà d’espera. Caldrà saber quina serà aquesta dada el 2017.