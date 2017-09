El professor Josep Guarro de la URV, membre de la Confederació Europea de Micologia Mèdica

Se li reconeix l'excel·lència científica i l'experiència provada en el seu àmbit

Actualitzada 14/09/2017 a les 15:01

L'Acadèmia de la Confederació Europea de Micologia Mèdica (ECMM) ha admès com a membre, per unanimitat, al professor Josep Guarro, de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, en reconeixement a la seva excel·lència científica i a l'experiència demostrada en l'àmbit de la micologia clínica.



Josep Guarro és catedràtic de Microbiologia a la URV i ha centrat la seva investigació a l'estudi dels fongs microscòpics, tant ambientals com d'origen humà, amb un especial interès a la biodiversitat de fongs, la taxonomia, els fàrmacs antimicòtics i els models animals d'infecció micòtica.



El catedràtic ha supervisat més de quaranta tesis doctorals, ha publicat prop de 600 articles científics i és autor de nombrosos capítols de llibre, a més d'editor de l'Atles Clínic de Fongs juntament amb el professor SYBR De Hoog del Westerdijk Institute (Holanda).



El 2001, Josep Guarro va ser guardonat amb la medalla Narcís Monturiol de la Generalitat, que distingeix les persones i entitats que han contribuït de manera destacada al desenvolupament de la ciència i la tecnologia a Catalunya.



El 2009, el catedràtic va ser nomenat professor distingit de la URV, i el 2011 va rebre la Medalla E. Drouhet de la Confederació Europea de Micologia Mèdica.



Josep Guarro pertany al grup d'investigació micologia - Unitat de Micologia i Microbiologia Ambiental, del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV.