El delegat del Govern assegura que l'1-0, a Tarragona «hi hauran urnes»

Òscar Peris tambá ha assegurat que l'acte que demà obre la campanya pel Sí a la TAP «és farà»

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:59

El delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris, ha assegurat aquest dimecres que l'1-0 «es podrà votar» al referèndum «des de les ciutats més petites a les més grans», incloent-hi Tarragona, on l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, ha anunciat que no obrirà dependències municipals per posar les urnes si així ho estableix la llei. Peris ha afirmat que «hi haurà col·legis oberts i tothom podrà votar». «Fer un referèndum no és cap delicte», ha subratllat, «perquè no hi ha cap llei que digui el contrari».



El delegat ha remarcat que l'acte que obrirà la campanya a favor de la celebració del referèndum, que se celebrarà demà, dijous, a la Tarraco Arena Plaça, «es farà», i ha afegit que l'objectiu «és omplir-la per impulsar el referèndum a Tarragona». Peris ha mostrat el seu convenciment que «els partidaris de la consulta donaran tot el seu suport en aquest primer acte».