Denuncien des de les xarxes que el sorteig pel SEAT Tarraco no té garanties

Un membre de #TgnTT, @Joan_Ru_Ca, mostra, en un vídeo es pot fer qualsevol adreça per votar les vegades que es vulgui

Actualitzada 13/09/2017 a les 13:00

L'alcalde de Tarragona ha animat els ciutadans a participar en la votació per l'elecció del nom del pròxim model de SUV de la marca automobilística SEAT, amb l'objectiu que sigui el del Tarraco (sense l'accent).El topònim tarragoní és un dels quatre finalistes i competeix amb Ávila, Alborán i Aranda en la votació de la marca ha obert la participació de la gent a través d'una pàgina web . Però pel que sembla la competició, almenys així s'ha començat a denunciar des de les xarxes socials, pot estar adulterada.L'exemple més clar l'ha posat l'usuari tarragoní @Joan_Ru_Ca, un actiu membre de la comunitat tuitaire #TgnTT. Al seu compte ha penjat un vídeo on es pot veure com la votació per Tarraco (o per qualsevol de les altres tres opcions) es pot realitzar amb qualsevol correu electrònic inventat, ja que aquests no es verifiquen quan s'emet el vot. Això representa que posant adreces diferents es pot votar la quantitat de vegades que es vulgui. A la denúncia de Joan Ruiz ja han començat a sumar-se altres usuaris a les xarxes.