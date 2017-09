Compte enrere per la Crida i l'inici oficial de les festes de Santa Tecla de Tarragona

El divendres, l'acte convidarà a la ciutadania a participar a la festa gran de Tarragona, i també s'encendrà la tronada

Actualitzada 14/09/2017 a les 15:41

Campanya #TeclaEnPositiu

Les festes de Santa Tecla, amb més de 450 actes, donen el tret de sortida divendres amb la Crida, que tindrà lloc al Palau Municipal a partir de les 19 hores. En aquest acte, Josep Fèlix Ballesteros convida a tots els representants dels balls, el bestiari, els entremesos, els balls parlats, les representacions al·legòriques i els sonadors del Seguici Popular, les colles castelleres i les entitats i associacions de la ciutat a participar en la festa gran de Tarragona. L’acte s’obrirà amb el toc de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal i el nomenament del Perpetuador i els Teclers d’Honor. En acabar i des del balcó de l’Ajuntament, es farà el Toc de Crida i Ballesteros, acompanyat dels Perpetuadors, encendrà foc a la metxa dels Onze Morters de Santa Tecla i la primera Tronada de la Pirotècnia Valenciana de Llanera de Ranes, amb els Visca Santa Tecla!, que inundaran la plaça.Altres actes destacats del mateix divendres són la presentació, al Pati Jaume I, del Ball dels Set Pecats Capitals Petit, que amb motiu dels 15 anys d’aquesta representació al·legòrica incorporen al Seguici Petit la seva versió. També es presentaran els nous Gegants Romans a la plaça del Rei, que estaran apadrinats pels recentment estrenats Gegants Egipcis, i se sumaran al nombrós col·lectiu geganter de la ciutat. Un any més, el divendres arrencarà la Plaça Friki, que inaugura nova ubicació al Mercat Central i realitzarà tres sessions diàries durant el cap de setmana. A la tarda, el Mercat de Santa Teca s’instal·larà al Col·legi d’Arquitectes i presentarà un nou format que fusiona gastronomia, cultura i territori amb xerrades, tallers, actuacions musicals, etc.En l’àmbit esportiu, destaca la 32a edició de les 24 Hores del CN Tàrraco, una cita que reuneix socis, esportistes, personatges i autoritats locals. Un altre club de la ciutat, el TGN Bàsquet, també celebrarà el 6è torneig de pretemporada amb motiu de la festa gran tarragonina al poliesportiu Col·legi Sagrat Cor. A la nit, les propostes musicals se succeiran a diferents espais de la ciutat i amb una gran varietat d’estils. El Teatre Metropol acollirà el concert amb la Jove TGN Big Band i el TGN Big Band, la Capsa de Música a l’Antiga Tabacalera presentarà la Semifinal Sona9 2017. Altres llocs, com els Jardins del Saavedra, la Plaça del Rei i el Cós del Bou també seran punts festius amb DJs i actuacions en directe.El cap de setmana estarà marcat per la Marató de Donació de Sang del dissabte, que fa una crida a la ciutadania a superar les més de 1.000 donacions. El mateix dissabte arrencarà la nova cercavila Fes-te la Festa. La Diada de Santa Tecla -el Primer Diumenge- serà la protagonista del dia amb Castells, torres i pilars de la Colla Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Castellers de Vilafranca.D’altra banda, La Festa Holi-Festa de colors, que estava prevista per aquest divendres 15 de setembre a partir de les 17h a l’Espai Jove Kesse, s’ha traslladat al proper dia 29 de setembre a la mateixa hora. L’entrada serà gratuïta, tot i que condicionada a l’aforament de l’espai.En el marc de Santa Tecla, aquest dijous es posa en marxa a les xarxes socials municipals la campanya #TeclaEnPositiu , amb l’objectiu de promoure una vivència cívica de les festes. Basant-se en els eixos de la neteja i del respecte al descans, la campanya es desplega en 4 grups d’il·lustracions que presenten diversos elements del Seguici Popular actuant de manera cívica. Així, el Drac hi apareix fent servir l'WC portàtil, els Nanos Arlequins llençant els residus al contenidor, el Lleó i l’Àliga deixant descansar els veïns després d’anar de festa i la Mulassa omplint el got reutilitzable a la font de la plaça de les Cols.La campanya es difondrà principalment a través de la web de Santa Tecla i de les xarxes socials de @SantaTeclaTGN, @TGNCultura i @TGNAjuntament, tot i que també es podrà veure en alguns suports offline, com és, per exemple, el programa de mà. Es tracta d’una iniciativa de la Conselleria de Festes i que ha rebut la complicitat i el suport de la Conselleria de Neteja Pública.