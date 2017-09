Cinc llars d'infants han estrenat gestió directa de l'Ajuntament sense incidències

Les escoles bressol municipals han començat el curs amb plena ocupació

Redacció

Actualitzada 14/09/2017 a les 12:58

Un total de cinc llars d’infants de Tarragona han estrenat gestió municipal, aquest curs 2017-2018, amb tota normalitat. Es tracta de les escoles bressol de Cèsar August, Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, El Miracle i El Serrallo, que enguany estan gestionades directament pel consistori després de vint anys de gestió externa. Tots els treballadors ja formen part de la plantilla municipal i els serveis auxiliars també es gestionen des de l’Ajuntament. Els centres s’han afegit a les llars del Ninot i la Taronja, mentre que les dues altres llars de titularitat municipal -l'Arrabassada i Bonavista- es preveu que siguin gestionades de manera directa a partir del curs vinent.



L’aposta de l’Ajuntament per la gestió directa en els centres de 0 a 3 anys coincideix amb un repunt important de les matrícules a les llars d’infants de titularitat pública. Aquest curs s’han cobert 608 de les 614 places disponibles (99,02%), mentre que al curs 2016/2017 hi havia matriculats 564 alumnes (91,85%).

L’Ajuntamen ha destinat 180.000 euros a la millora d’instal·lacions dels centres educatius.



L’Ajuntament va dedicar el curs passat 860.000 euros al manteniment de tots els centres, 180.000 euros dels quals corresponen a inversions per millorar les instal·lacions. Entre els treballs realitzats destaquen els 50.000 euros destinats a l’Escola Marcel·lí Domingo que han permès l’eliminació de barreres arquitectòniques, el canvi de l’oficina del conserge o l’arranjament de la calefacció; els 15.000 € dedicats a la impermeabilització de la coberta infantil de l’Escola Campclar; o els 8.600 € en la reforma de l’escenari del teatre de l’Escola Torreforta.



Aquest curs es preveuen desenvolupar auditories sobre l’estat dels edificis educatius i un estudi per a la posada en marxa de la Brigada d’Intervenció Escolar (BIE), que hauria de permetre una major agilitat i eficàcia en el manteniment correctiu menor. També fins a finals d’any es destinaran 100.000 euros per fer altres millores a escoles.