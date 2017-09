Centenars de persones assisteixen a l'acte del Sí al referèndum a la TAP

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira i Gabriel Rufián són alguns dels polítics que hi participen

Actualitzada 14/09/2017 a les 19:48

Centenars de persones han començat a accedir al recinte de la Tàrraco Arena Plaça (TAP) de Tarragona, on se celebra l'acte d'obertura de la campanya del Sí al referèndum de l'1-O, després de fer una llarga cua a l'exterior. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, així com Gabriel Rufián i Marta Rovira, entre d'altres, participaran a l'acte d'aquesta tarda, que començarà a les vuit del vespre.En aquest esdeveniment es marcarà l’inici de diversos actes i accions fins a l’1 d’octubre, data prevista per a la consulta sobiranista. De fet, el de Tarragona és un dels tres actes que l'ANC, Òmniun i l'AMI i els partits sobiranistes han convocat de forma conjunta. L'acte central conjunt tindrà lloc a l'àrea metropolitana el 22 de setembre, mentre que la campanya clourà amb un acte a Barcelona el 29 de setembre.