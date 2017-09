Barraques denuncia la censura municipal amb una roda de premsa silenciosa

«Malgrat és evident que Tarragona és el paradigma de la llibertat d'expressió i de la participació, lamentem no poder respondre», ha afirmat l'organització en un comunicat

El silenci ha estat el protagonista de la roda de premsa convocada avui, 16 de setembre, per la Coordinadora de Barraques de Tarragona per explicar la programació d’enguany. Amb aquesta acció simbòlica els organitzadors han volgut denunciar la censura de l’Ajuntament de Tarragona en relació al polèmic cartell de l’edició d’aquest 2017. Concretament, el consistori va condicionar la inclusió de Barraques al programa de Santa Tecla a la retirada del primer cartell presentat per l’organització, en el qual es denunciaven abusos de la Guàrdia Urbana. «Malgrat és evident que Tarragona és el paradigma de la llibertat d'expressió i de la participació, lamentem no poder respondre cap de les preguntes que ens voldrien formular», ha afirmat l’organització en un comunicat.



A causa de la polèmica generada, Barraques també ha informat per escrit, tot fent ironia, que la nova decoració s’ambientarà en «l’única problemàtica dels Tarragonins»: els abusos del mosquit tigre. Afirmen que aquesta temàtica s’ha triat «sense ànim de polemitzar i tenint en compte que Tarragona és una bassa d'oli on és extremadament complicat trobar temàtiques per a reivindicar que afectin la majoria de la població, ja que l'actual equip tripartit que governa la ciutat, seguint la meravellosa estela dels anteriors governs, treballa de manera abnegada i responsable per al conjunt de la ciutat i tots els barris presenten la imatge més neta i polida que hom podria somniar».



«Ja fa anys que la ciutadania es queixa de les picades abusives», ha seguit ironitzant la coordinadora. «No tenim res en contra les femelles de cap espècie, ans al contrari, som radicalment feministes, i sempre defensarem la màxima ‘casa nostra és casa vostra’, però la situació ha esdevingut insostenible, doncs alguns d'aquests éssers actuen de manera totalment desproporcionada, ocasionant lesions significatives en la ciutadania. Pensem que la solidaritat sempre és la millor eina davant qualsevol agressió, i com sempre hem dit si en piquen a una, ens piquen a totes», ha conclòs.



Les Barraques de Tarragona 2017 se celebren del 14 al 16 de setembre al passeig de les Palmeres. Com els anys anteriors, l'espai Barraques acull activitats lúdiques per a la canalla, fira d'entitats perquè els moviments socials de la ciutat i de tot el Camp de Tarragona puguin explicar el seu activisme, i concerts amb grups de música d'arreu dels Països Catalans i de tota mena d'estils musicals.