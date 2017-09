Tarragona vol tornar a superar els 1.000 donants de sang aquest dissabte 16 de setembre

La Marató de Donants de Sang de Tarragona convoca per primera vegada a donants de plasma, que hauran de reservar hora per avançat

Actualitzada 13/09/2017 a les 13:21

El Teatre Tarragona acollirà, aquest dissabte 16 de setembre de 9 a 21h, una nova edició de la Marató de Donants de Sang. Enguany la jornada arriba a la seva 13a edició i torna a coincidir amb les festes de Santa Tecla. Enguany, la icona escollida per vincular la Marató amb la ciutat ha estat la CucaFera, que llueix al cartell de la marató amb una tireta tot exclamant «sóc donant, ho porto a la closca».La Marató de Tarragona busca cada any assolir un nou rècord de participació i sobrepassar de llarg els mil donants. En aquests moments és una de les campanyes de donació referents a Europa en una sola jornada ja que, segons l’organització, no hi ha cap altra ciutat que aconsegueixi més de mil donacions en un sol dia i un sol lloc.Com a novetat, enguany es podrà donar plasma, encara que s’haurà de fer amb reserva prèvia a plasma@bst.cat . També per donar sang i per tal d’agilitzar, l’organització recomana fer reserva prèvia a. L’objectiu de la campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST) amb la implicació de l’Ajuntament de Tarragona i l’Associació de Donants de Sang del Tarragonès, és ajudar a recuperar l’estoc de sang que Catalunya necessita mantenir després de l’estiu, quan les reserves de sang baixen un 30% a causa del canvi d’hàbits dels ciutadans.Una jornada plena d’activitats pels donantsL’espai posterior al teatre acollirà activitats per als donants i els seus acompanyants durant tot el dia. Allà s’hi celebrarà l’acte central d’agraïment als col·laboradors de la Marató, el qual serà presentat pel periodista tarragoní de TVC Agustí Forné.Entre les activitats destacades hi ha els pintors i caricaturistes que faran caricatures als donants durant bona part del matí. També hi haurà el Nano de la sang, el capgròs donant de sang que acompanya als donants a cada Marató.La Colla de Castellers dels Xiquets de Tarragona faran un pilar i hi haurà exhibició de puntaires i la visita de diversos personatges d’Star Wars. Tarracvs, la mascota dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018, també visitarà el recinte.A banda, els donants rebran tot tipus d’obsequis de les entitats, les empreses i els comerços que s’han sumat a La Marató amb la seva aportació. I hi haurà un “Fotomaton-Vine a donar en grup” perquè els donants i els seus acompanyants puguin fer-se una foto i endur-se’n un record de la Marató. Per altra banda, els nens i nenes que acompanyin els seus pares a donar sang rebran un conte dels Superherois de la sang, a més de gaudir d’una zona de joc infantil.