Roben a tres habitatges d'un mateix bloc en una mateixa nit

En una de les cases haurien entrat mentre els propietaris dormien

Actualitzada 12/09/2017 a les 20:15

Van accedir als portals, van forçar els panys de les portes i van entrar en, almenys, tres habitatges diferents d’un mateix edifici en una sola nit. Això és el que es van trobar els veïns d’un edifici del carrer Marquès de Montoliu el passat 7 d’agost, l’endemà que es produïssin els fets i el mateix dia que els propietaris van denunciar-ho davant dels Mossos.



Una de les veïnes explica a Diari Més que, per sort, no es trobava a casa seva el cap de setmana durant el qual es van produir els robatoris. «Era dilluns quan vaig tornar. En arribar a casa no vaig notar res perquè vaig obrir el pany de dalt de la porta sense problemes. En intentar obrir el segon pany, el de sota, ja vaig veure que l’havien rebentat», relata.



Quan va entrar a casa ja va trobar un dels mobles del rebedor amb la porta oberta. Al menjador, d’altra banda, es va trobar amb el que ja intuïa: calaixos oberts i objectes fora del seu lloc habitual. A l’habitació el panorama era encara més desolador. «Van deixar totes les calaixeres obertes, l’armari, hi havia tot de coses damunt del llit», explica la veïna.



Intueix que els lladres devien obrir el llum i, per fer-ho i no cridar l’atenció d’altres veïns, van abaixar algunes de les persianes. Almenys així és com se les va trobar aquesta veïna. Els lladres es van endur joies, principalment. Després de posar la denúncia davant dels Mossos, van acudir els agents de la policia científica a casa seva per recollir empremtes i més detalls sobre l’entrada forçada. El mateix dia dos propietaris de dos pisos d’una altra escala del mateix edifici van interposar sengles denúncies davant dels Mossos, segons ha confirmat el cos. En una de les cases no haurien pogut escorcollar l’habitatge en ser sorpresos per un dels veïns que va despertar i, en veure llum al passadís, va preguntar qui hi havia.



Les entrades forçades als pisos s’haurien produït cap a les tres de la matinada d’aquell dilluns, aproximadament. D’altra banda, en una altra dels pisos, els amos també es van trobar la persiana abaixada. De moment, segons Mossos, la investigació continua oberta i no s’ha pogut detenir ningú en relació al mateix.