Puigdemont i Junqueres inicien la campanya pel «sí» aquest dijous a la TAP

L'esdeveniment tindrà lloc a les vuit del vespre i és un dels tres actes conjunts convocats per les entitats civils i els partits sobiranistes

Actualitzada 13/09/2017 a les 11:53

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, visitaran Tarragona aquest dijous, 14 de setembre. Ho faran per encapçalar l'acte d'obertura de la campanya del Sí, el qual tindrà lloc a la Tarraco Arena Plaça (TAP). L’esdeveniment començarà a les vuit del vespre però l’obertura de portes serà una hora abans, a les set de la tarda.En aquest esdeveniment es marcarà l’inici de diversos actes i accions fins a l’1 d’octubre, data prevista per a la consulta sobiranista. De fet, el de Tarragona és un dels tres actes que l'ANC, Òmniun i l'Ami i els partits sobiranistes han convocat de forma conjunta. L'acte central conjunt tindrà lloc a l'àrea metropolitana el 22 de setembre, mentre que la campanya clourà amb un acte a Barcelona el 29 de setembre.Des d’algunes poblacions, com ara Valls, Valls-Alt Camp per la Independència i Òmnium Alt Camp organitzen autocars que sortiran de l’estació d’autobusos de Valls a les 7 de la tarda. Per assistir a l’acte cal inscriure’s en el següent enllaç