Milkyway i Guillem Roma actuaran a la Terrasseta de Santa Tecla

El festival que se celebra al parc Saavedra torna del 15 al 24 de setembre amb activitats per tots els públics

Actualitzada 13/09/2017 a les 10:03

The Penguins Ska Band, concert familiar oficial de Santa Tecla

Estrena de 'La terrasseta meets jamaica', concerts i DJs

Circ, acrobàcia, tallers i gimcanes

Cinema i sopars a la fresca

Mercats a la Terrasseta i Terrasseta Urban Party

La Terrasseta de Santa Tecla torna enguany del 15 al 24 de setembre al parc Saavedra amb activitats per grans i petits. El festival ha preparat per la programació d’aquest 2017 un cartell ple de música i activitats. Destaquen la sessió de Guille Milkyway DJ, que serà present a l’esdeveniment per tercer any consecutiu, o el concert de Guillem Roma, que presentarà el seu nou treball Connexions.El parc Saavedra es convertirà a les tardes en l’escenari dels concerts familiars. El concert familiar oficial de Santa Tecla és enguany The Penguins Ska Band que presenta per primer cop a Tarragona el seu nou espectacle 54-46 Reggae per Xics Ràdio. Ho farà dissabte 16 de setembre a les 18.30h.Per altra banda, el tarragoní Adrián Salvador del grup Febrero oferirà les millors versions des de The Beatles o Simon & Garfunkel, fins a Los Planetas o Camilo Sesto, el 18 de setembre a les 19h. També hi actuarà Guillem Roma tot presentant el seu nou treball, Connexions el dimarts 19 de setembre a la mateixa hora. Per últim, la banda britànica The Soft & Whippy Jam Band portarà la seva barreja de calipso, jazz, afrobeat i jam psicodèlic a Tarragona el 21 de setembre a les 19.30h.El festival estrena enguany la jornada musical La terrasseta meets jamaica amb un programa replet de noms rellevants de l'escena reggae i ska. Se celebrarà el dissabte 16 de setembre i comptarà amb la banda británica d’ska Bad Manners.Per altra banda, les nits s’ompliran també de música amb concerts i DJ’s. L’encarregat d’encetar el festival será el Guille Milkyway DJ, que per tercer any consecutiu actuarà al parc Saavedra el divendres a les 23.30h. Dissabte 16 ompliran la pista els DJs Reus Reggae Rockers, Primatical sound i Irie Boss (20.00 h-23.30 h). Després del concert dels britànics Bad Manners, DJ Ivan Thorpedo i Dj Lupe Brown faran ballar als tarragonins de 01.30 h al 05.00 h. Finalment, Dj Sendo estrarà als plats de la Terrasseta de Santa Tecla garantint la festa divendres 22 de 23.30h a 05.00h.La Terrasseta de Santa Tecla també comptarà amb un taller de circ pels més petits, a més d’espectacles d’acrobàcia i de clown. La companyia mexicana-catalana Zircolite porta el seu espectacle d'acrobàcia Yo soy tú a la Terrasseta divendres 15 a les 19h. Des de Lleida aterra el pallasso El Gran Magí amb l'espectacle No Pas Nas, que tindrà lloc divendres 22, a les 19h i a les 19.45h. Els diumengers Kabriol Arts porta al Saavedra la seva història de supervivència, set i còmiques situacions amb el seu espectacle de clown acrobàtic, gestual i amb alguna pinzellada de malabars el dissabte 23 a les 19h.Per segon any consecutiu, les famílies també podran participar en la 2a Gimcana familiar Tecletes que se celebra diumenge 17 de setembre de 12.00 a 15.00h. Els insteressats es poden inscriure a info@tecletes.org Les sessions de cinema a la fresca també tornen en col·laboració amb el REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona. Enguany es projectaran les pel·lícules Trainspotting (diumenge 17 a les 21h); 1, 2, 3 Splash (dilluns 18 a les 21h), Indiana Jones en busca de la arca perdida (dimarts 19 a les 21 h), E.T. (dimecres 20 a les 21 h) i Dentro del Laberinto (dijous 21 a les 21.30 h). Una altra oferta cinematogràfica és la de Cinema Truck en què les Tecletes Play truck es transformarà en una sala de cinema amb els millors curts d'animació el dimecres 20 de setembre a les 18 h.Per altra banda, també s’oferiran sopars a la fresca a preus populars amb els millors foodtrucks. Hi haurà sopar japonès i plats de cuines orientals a càrrec del restaurant IKKIU i el La Cuineta posarà entrepans gourmet i tapes.Del dijous 21 al diumenge 24 la Terrasseta estrena Fira Food Trucks en què s'amplia l'oferta gastronòmica fins a quatre espais culinaris on els tarragonins podran tastar sabors i plats de diferents parts del món amb La Cuineta, IKKIU, Frida i La Jornalera.El diumenge del primer cap de setmana del festival, des de les 11 h del matí fins a les 21h, els tarragonins podran gaudir de la quarta edició de Sant Vinil, organitzada per Maga Down Records. A la fira del disc es podrà comprar, vendre i intercanviar vinils, però també ballar o fer un beure. Per altra banda, dijous 21 a partir de les 17.30h la Terrasseta acollirà un mercat de segona mà i artesania. Es poden fer reserves de paradeta aPer altra banda, la tarda del diumenge 24 estarà dedicada a la cultura de carrer, urbana amb espectacles i competicions de skate, amb mostres de grafiti fetes al moment, música i cultura hip hop. A partir de les 17.30 h, els tarragonins podran viure l'expressió artística per excel·lència del street art, el grafiti. A partir de les 18 h, el Club Skate Board de Tarragona convertirà una part del parc en un skatepark per exhibir les seves piruetes i salts junts amb Faktum Skate Club. De 18.30 h - 20.30 h Els membres del Tarragona Hip hop Club Showcase estaran als plats i als micros animant la festa.Ganjanights seran els encarregats de tancar La Terrasseta de Santa Tecla 2017 amb els seus ritmes caribenys envinilats. Podrem gaudir de sets de 40 minuts d'alguns dels components d'aquest col·lectiu establert a Tarragona. Entre ells Great Alice amb northern soul, Pallaretti i el seu boogaloo, Sagaç Selecter farà ballar als tarragonins a ritme de ska i two tone, Franki Nero amb ska i punk, Xalbertins ska i rocksteady i finalment Dijei Luna amb rocksteady-soul.