Més de 5.000 espectadors, la majoria estrangers, al 'Tarragona Història Viva'

Un moment de la roda de premsa d'aquest dimarts, on la regidora Inma Rodríguez ha presentat les dades de valoració de l'espectacle.

L'espectacle, representat a l'Amfiteatre, ha reunit el doble de persones que el passat 2016

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 15:25

L'espectacle 'Tarragona Història Viva', que s'ha celebrat del 15 de juliol al 2 de setembre, i ha estrenat format amb una combinació de recreació en viu i tecnologia digital, ha tancat la sisena edició aplegant a un total de 5.119 espectadors. Aquesta xifra dobla la del passat 2016, quan es van reunir 2.354 assitents. La consellera de Turisme, Inma Rodríguez, ha presentat aquest dimecres les dades de valoració de l'espectacle, destacant «l’encert del nou format que es va concebre amb un doble objectiu: crear un producte innovador i emblemàtic a partir del llegat romà, i fer-lo arribar al turisme familiar i cultural».



Els més de 5.000 espectadors representen una mitjana d’ocupació del 91% -l’aforament per sessió és de 800 persones-. La consellera ha destacat que totes les sessions del mes d’agost «han penjat el cartell d’entrades exhaurides». Pel que fa a la tipologia de públic, les famílies han estat el majoritari d'aquesta edició, representant el 85% del total.



Per altra banda, les dades recollides indiquen que quatre de cada cinc assistents han vingut de fora de Tarragona, i d’aquests un 42% han pernoctat a Tarragona. L’espectacle ha inclòs, per primera vegada, subtítols en tres idiomes a través de les grans pantalles, facilitant l’assistència de turistes estrangers (un de cada quatre, principalment, provinents de França).