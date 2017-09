Els Mossos tanquen la recerca d'un possible home armat a Tarragona

El cos policial ha estat buscant per la zona de l'Hospital Joan XXIII i finalment no ha trobat el suposat individu

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 19:24

Els Mossos d'Esquadra han donat per finalitzat, a les 19 hores d'aquest dimecres, l'operatiu policial que buscava un individu possiblement armat amb un ganivet a Tarragona per falta d'indicis. Els agents han estat buscant per la zona de l'Hospital Joan XXIII, des d'on un veí ha denunciat que hauria vist un home a la via pública que potser portava una arma blanca.



Arran de l'avís, que ha estat a les 16.20 hores, i que ha generat dubtes, en tot moment, pel que fa a la seva autenticitat, Mossos ha iniciat l'operatiu policial per la zona, des del carrer Jaume Vidal i Alcover fins a la Rambla President Francesc Macià.



El cos policial indica que l'operatiu s'ha iniciat, tot i que es dubtés de l'autenticitat dels fets, arran de la falsa alarma de dimarts al vespre a la zona de la Sagrada Família de Barcelona, on se sospitava que una furgoneta portava explosius, i que finalment els Tedax van poder desmentir.