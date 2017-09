El 'Vladimir' i l'Amparito Roca anuncien l'actuació de Malandras Djs a les Barraques Tarragona

El vídeo humorístic, que han fet públic les djs, agafa unes imatges virals i les subtitula en català

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 18:46

Un vídeo viral on una periodista entrevista un jove durant una nit de festa serveix a Malandras Djs per anunciar la seva actuació a les Barraques Tarragona, el proper 16 de setembre. Les djs han subtitulat en català les imatges amb un toc d'humor, i l'han penjat a la seva pàgina de Facebook.



El 'Vladimir', com anomenen al jove, respon a la periodista mentre li pregunta per les Mandrals. Ell assegura que les coneix i que 'punxen' molt bona música. La noia li explica que actuen a Tarragona el pròxim 16 de setembre en el marc de les Barraques, i el 'Vladimir' reacciona ballant a ritme de, com no podia ser d'altra manera, l'Amparito Roca.