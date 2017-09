El PDeCAT reclama que s'elimini el cablejat aeri del Serrallo

El grup municipal recorda que la moció per reordenar aquest cablejat del barri marítim es va aprovar fa dos anys

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:07

El PDeCAT ha reclamat, un cop més, la necessitat d’eliminar el cablejat aeri del Serrallo, una «reivindicació històrica» dels veïns. El portaveu del partit polític, Albert Abelló, ha recordat que aquest setembre es compleixen dos anys de l’aprovació per unanimitat per reordenar el cablejat d’aquest barri marítim. En aquest sentit, Abelló ha manifestat que «la inacció i la manca de compromís de l’equip de govern és lamentable i incomprensible».



Abelló ha recordat que el projecte per eliminar l’actual cablejat aeri del Serrallo ha comptat amb una partida pressupostària en diverses ocasions. “Tot i tenir els diners, l’equip de govern ha continuat immòbil”, ha manifestat Abelló, que atribueix aquesta inacció a «una absoluta manca de voluntat política».



Per aquest motiu, el grup municipal preguntarà, al plenari previst per aquest setembre, quins són els passos que s’estan realitzant per tal de fer realitat el projecte. «Fa molts anys que als carrers del Serrallo hi pengen, a banda i banda de les façanes, línies d’alta tensió que, més enllà de la mala imatge que generen, constitueixen un perill i dificulten l’accés de vehicles d’emergència», ha explicat Abelló.



La moció del Grup Municipal del Partit Demòcrata aprovada el setembre de l’any 2015 proposava la redacció i posterior execució del projecte de reordenació del cablejat aeri del Serrallo mitjançant el seu grapat en façana i el pas soterrat en els encreuaments de carrer.