Detingut per una ordre de recerca després de robar en un hipermercat de Torredembarra

L'home tenia pendent una ordre judicial de recerca i detenció emesa pel jutjat d'Instrucció número 5 de Tarragona

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 11:28

La Policia Local de Torredembarra va detenir, el passat dilluns, un home amb domicili desconegut que va cometre un furt en un supermercat de Torredembarra i a qui li constava una ordre judicial de recerca i detenció.



Una patrulla estava realitzant tasques de seguretat ciutadana als voltant d’un hipermercat de la població quan en va veure sortir un home que portava alguna cosa amagada sota la roba. L’home no anava documentat, però era conegut pels agents per fets similars.



En realitzar les comprovacions, els policies van detectar una ordre judicial de recerca i detenció emesa pel Jutjat d’Instrucció número 5 de Tarragona. Per aquest motiu van procedir a la seva detenció i posada a disposició judicial.