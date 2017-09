BBVA ofereix més de 200 immobles per menys de 50.000 euros a Tarragona

Els habitatges que l'entitat posa en venda en el marc de la campanya es poden trobar per preus d'entre 3.621 i 49.500 euros

Actualitzada 13/09/2017 a les 08:57

Anida, la immobiliària del BBVA, ha posat en venda un total de 224 habitatges a la demarcació de Tarragona per menys de 50.000 euros. Es tracta d'una nova campanya de l'entitat que ofereix un total de 2.500 habitatges amb aquestes condicions econòmiques repartits per tot l'Estat.Els habitatges que s'ofereixen en el marc d'aquesta campanya oscil·len entre els 3.621 i els 49.500 euros. L’habitatge més barat a la demarcació és un xalet de 40 metres ubicat a Alcanar, el qual està a la venda per 3.621 euros. L’immoble més car està situat a Torreforta i conssiteix en un pis de 90 metres quadrats que la immobiliària posa a la venda per un total de 49.500 euros.L’habitatge més barat a la demarcació és un xalet de 40 metres ubicat a Alcanar, el qual està a la venda per 3.621 euros. Per altra banda , l’immoble més car està situat a Torreforta i consisteix en un pis de 90 metres quadrats que la immobiliària posa a la venda per un total de 49.500 euros.A més d’Alcanar, també es poden trobar immobles a preus baixos a Valls, on hi ha un pis a la venda per 5.000 euros, un de 11.700 euros i un de 12.000 euros; o a Tortosa, on hi hi ha habitatges a preus que oscil·len 7.000 a 9.000 euros. Per altra banda, l’habitatge més barat de Tarragona ciutat és un pis de 60 metres quadrats i situat al carrer Francolí, a Torreforta, que té un preu de 14.000 euros. Cal dir que hi ha una àmplia oferta d’habitatges als barris de Tarragona com Torreforta, Sant Salvador, Bonavista o Sant Pere i Sant Pau.Pel que fa als habitatges més cars, poc per sota del pis de Torreforta hi trobem un pis a la Sènia de 58,77 metres quadrats situat al carrer Aragó per 48.500 euros; un pis de 63,5 metres quadrats al carrer del Comerç de Tortosa per 48.600 euros o un pis al carrer Major de l’Aldea de 71,6 metres quadrats a un preu de 49.000 euros.Podeu consultar tots els habitatges a la venda en el marc d'aquesta campanya en el següent enllaç