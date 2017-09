Ballesteros usa un dibuix de l'artista Anduluplandu a Twitter sense permís

L'alcalde de Tarragona ha acabat esborrant el tweet, i la dissenyadora denuncia que «no m'han demanat disculpes»

Redacció

Actualitzada 13/09/2017 a les 15:48

Anduluplandu, dissenyadora gràfica de Tarragona, denuncia a través de la seva pàgina de Facebook l'ús d'un dels seus dibuixos per part de l'alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, sense el seu permís. L'alcalde ha penjat al seu compte de Twitter un dibuix realitzat per Anduluplandu dels gegants Negrito i Negrita acompanyat d'un text que anunciava que els elements del seguici festiu de Tarragona visitarien les escoles de la ciutat a partir d'avui, en el marc de les Festes de Santa Tecla. Anduluplandu ha denunciat la situació, i indica que «no se m'han demanat disculpes, simplement han esborrat el tweet».



L'artista posa de manifest, amb aquest fet, que «la propietat intel·lectual d'il·lustracions i dissenys és un tema desconegut per a molts... però no per això s'ha de deixar de denunciar la pràctica d'apropiació indeguda de tot el que es troba a internet i agrada».