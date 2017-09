Ballesteros anima a votar... per aconseguir el Seat Tarraco

L'alcalde assegura que el topònim projectaria «encara més» a Tarragona

Actualitzada 13/09/2017 a les 13:01

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha fet una crida per votar massivament el topònim Tarraco, finalista per donar nom al nou SUV de la marca Seat. El batlle assegura estar «molt orgullós» per la classificació de Tarraco, del que ha dit que és un nom «molt bonic i amb història». D'aconseguir el repte, Ballesteros ha assegurat que es projectaria «encara més» la ciutat de Tarragona. «És una juguesca que ens hem de prendre seriosament», ha acabat dient l'alcalde.



Tarraco és l'únic indret català que continua amb opcions de ser el nom del nou SUV que Seat traurà al mercat a finals del 2018. Competeix amb Alboran, Aranda i Ávila, segons va fer públic aquest dimarts el president de la companyia automobilística, Luca de Meo, des de la Fira de l'Automòbil de Frankfurt. D'aquesta manera, queden fora de la cursa Abrera i Aran, que fins ara havien estat entre els nou noms més votats durant la votació popular, on han participat 133.000 persones amb més de 10.000 propostes. Ara la votació entre els quatre seleccionats es mantindrà oberta fins el 25 de setembre, i Seat preveu anunciar el nom del nou SUV abans del 15 d'octubre.