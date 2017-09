Arriba la Cercabirra Alternativa per estrenar les festes de Santa Tecla

Serà divendres a partir de les 18 hores al Pla de la Seu i està organitzada per un grup de joves

La Cercabirra Alternativa. Així han titulat un grup de joves d’entre 18 i 21 anys el correbars que han organitzat per aquest divendres a la tarda a Tarragona. D’aquesta manera, donaran la benvinguda a les festes de Santa Tecla, després que la tradicional Cercabirra, que se celebrava habitualment el 14 de setembre, hagi desaparegut.



L’acte, que han donat a conèixer mitjançant les xarxes socials i cadenes de missatges via Whatsapp, no té permís municipal per celebrar-se. Els organitzadors ho saben i, tot i que a hores d’ara prefereixen mantenir-se en l’anonimat, asseguren que «assumirem les conseqüències del que pugui passar. Si ve la Guàrdia Urbana, dialogarem amb ells. I tots farem front al que ens diguin, ningú tindrà més responsabilitats que ningú».



El funcionament serà el següent. Tots els participants estan convocats a les 17.30 hores al Pla de la Seu. La Cercabirra Alternativa començarà quan les campanes de la Catedral toquin les sis de la tarda. Després, s’iniciarà una ruta per la Part Alta –encara per determinar–, on els assistents s’aturaran al davant d’un seguit de bars. Aquells que portin la polsera de la Cercabirra Alternativa, podran comprar cervesa al preu d’un euro a cada local. El recorregut acabarà al Camp de Mart, on és probable que la festa s’allargui.



La música la posaran els assistents a títol individual. Gràcies al boca a boca, els organitzadors han aconseguit aplegar tot un seguit de músics que conformaran una xaranga improvisada. «Els vam avisar que no teníem permís però, si passa alguna cosa, donarem la cara per ells», expressaven des de l’organització. L’objectiu de l’esdeveniment és, segons deien, portar bon ambient a la Part Alta i gaudir de les festes sense cap tipus de conflicte ni problema. «Volem demostrar l’Ajuntament de Tarragona que els joves poden organitzar coses que funcionen, que nosaltres també tenim iniciativa», apuntaven.



L’organització té prevista l’assistència de mig miler de persones. Les xarxes socials estan sent essencials per donar a conèixer l’esdeveniment. Facebook i Whatsapp són les més utilitzades pel jovent. De fet, els organitzadors es mostraven sorpresos de la capacitat comunicativa que havien tingut, així com de la bona resposta de la gent. «Estàvem molt cremats i teníem clar que havíem de fer alguna cosa aquesta Santa Tecla», acabaven dient. Caldrà esperar per veure si, finalment, es pot celebrar la Cercabirra Alternativa.