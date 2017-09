Una fuita de gas en unes obres al costat de la plaça de la Font obliga a evacuar l'Ajuntament i sis persones més

Tres dotacions de Bombers s'han dirigit al lloc dels fets

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 14:39

Una fuita de gas a la via pública a Tarragona ha mobilitzat, el matí d'aquest dimarts 12 de setembre, unt total de tres dotacions de Bombers. La fuita s'ha produït quan s'ha rebentat una canonada a causa de les obres de peatonalització que es duen a terme al carrer Sant Domènech.



Tot i que l'incident no ha provocat ferits, els Bombers han hagut de desallotjar de forma preventiva 200 treballadors de l'Ajuntament i sis veïns dels edificis número 2, 4, 6 i 8 del carrer Sant Domènec, a més de dos locals de restauració pròxims. No hi ha hagut cap persona ferida.



Finalment, la companyia de gas ha estat qui s'ha fet càrrec de l'incident i ha procedit a taponar de la fuga. Els desallotjats han pogut tornar a entrar als edificis on es trobaven cap a les 13h, un cop ja resolta la incidència.