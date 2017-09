Un petit foc crema matolls a la zona on s'ubicarà el futur IKEA

El solar afectat està ubicat al carrer Riu Siurana

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 17:35

Un incendi s'ha declarat, la tarda d'aquest dimarts, en un solar amb matolls del barri tarragoní de Campclar, una zona pròxima a la futura ubicació de l'IKEA a Tarragona. Segons informa Bombers de la Generalitat, el cos ha rebut l'avís per l'incendi a les 17.05 hores. Una dotació s'ha desplaçat fins al carrer Riu Siurana, on està ubicat el solar, per tal d'apagar les flames.