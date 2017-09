Obertes les inscripcions a la 9ª caminada solidària de La Muntanyeta

La inscripció es realitza amb un donatiu de 10 euros o 5 pels menors de 12 anys, mentre que els menors de 5 i persones amb discapacitat tenen la inscripció gratuïta

Actualitzada 12/09/2017 a les 10:31

Les inscripcions per a la 9a caminada solidària per La Muntanyeta ja estan obertes. Aquesta nova edició de l’activitat solidària en suport a les persones amb paràlisi cerebral tindrà lloc el 22 d’octubre sota l’organització del Grup Excursionista Amics de la Muntanyeta. Enguany l’objectiu és superar el rècord de 1.000 participants assolit el darrer any. L'objectiu de la caminada és donar a conèixer la tasca que realitza La Muntanyeta, entitat amb 40 anys de trajectòria al servei de les persones amb paràlisi cerebral, i recaptar fons per als seus projectes.Les persones que hi vulguin participar han d’inscriure’s tot fent un donatiu de 10 euros. Per als menors de 12 anys el donatiu és de 5 euros, mentre que els menors de 5 anys i les persones amb discapacitat tenen la inscripció gratuïta. El recorregut és completament adaptat per a cadira de rodes, per tant hi pot participar qualsevol persona. La sortida serà a partir de les 8h des del Balcó del Mediterrani, a la Rambla Nova de Tarragona.Les inscripcions es poden fer a la pàgina web de l'APPC o bé a les oficines del centre.