Una terrassa de la plaça del Fòrum impedeix a una ambulància accedir al carrer Santa Anna

Farts de Soroll ha denunciat la situació a través del seu compte de Facebook

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 12:15

Farts de Soroll ha denunciat, a través del seu compte de la xarxa social Facebook, una caòtica situació circulatòria que es va produir la nit del passat 8 de setembre a la plaça del Fòrum.



Segons l'entitat, una ambulància es va veure bloquejada per una terrassa d'aquesta plaça. El vehicle anava a fer un servei al carrer Santa Anna, al qual no hi podia accedir a causa del poc espai que deixava el desplegament de terrasses. Tal i com apunten Farts de Soroll, el vehicle sanitari va haver d'esperar que es retirés la terrassa per tal de poder accedir al carrer.