Els Nanos Nous del Seguici Popular de Tarragona visiten l'Hospital Joan XXIII

El Mingo, la Rosona i els Nanos del Nàstic han fet les delícies dels joves

Redacció

Actualitzada 12/09/2017 a les 13:15

Els Nanos Nous del Seguici Popular de Tarragona, el Mingo i la Rosona, han visitat aquest dimarts la sala d’espera del Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Després, han anat a animar l’estada dels nens ingressats a les plantes del Servei de Pediatria i de Maternitat del centre sanitari.



El Mingo i la Rosona, també coneguts com Nanos del Nàstic, han volgut participar en el 50 aniversari de l’hospital de Tarragona, fent coincidir aquesta celebració amb la proximitat de la Festa Major de Santa Tecla.



Els Nanos Nous han estat acompanyats per l'ONG Pallapupas, que cada dimarts col·labora amb l’Hospital Joan XXIII, amb l’objectiu d’alegrar l’estada hospitalària dels nens i nenes ingressats. Els personatges Gelocatila i Apósito visiten cada dimarts les habitacions de la planta de pediatria i de maternitat, i també passen per la sala de jocs, proposant jocs i amenitzant l’estada dels més petits i dels seus familiars.