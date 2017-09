Dos detinguts a Tarragona d'un grup estatal que venia anabolitzants il·legals

La Guàrdia Civil ha desmantellat l'organització criminal amb un total de 41 persones detingudes

EFE

Actualitzada 12/09/2017 a les 17:53

La Guàrdia Civil ha desmantellat, amb un total de 41 persones detinguts, i 3 més en qualitat d'investigades, a més de múltiples registres a les demarcacions de Tarragona, Madrid, Toledo, Barcelona, Almeria, Màlaga, Canàries, Balears i Huelva, una organització criminal que comercialitzava fàrmacs prohibits i altres substàncies, la majoria per al dopatge esportiu. A més, el grup blanquejava els diners procedents d'aquesta activitat delictiva. A Tarragona, concretament, s'han detingut dues persones.



Durant l'Operació, denominada Vitra, la Guàrdia Civil ha efectuat 45 registres en habitatges, comerços i gimnasos de diverses demarcacions, i ha intervingut grans quantitats de medicaments il·legals i esteroides, anabolitzants, hormones, principis actius, excipients, i d'altres substàncies.



Les investigacions van arrencar a principis del 2017, quan es va detectar un centre esportiu a les Balears des del qual es dispensaven aquest tipus de substàncies sense cap tipus de control sanitari i terapèutic. Una vegada identificat el responsable d'aquesta activitat il·lícita, es va comprovar que mantenia contactes amb altres estructures criminals dedicades a la mateixa activitat, i que importava la major part de les substàncies des de Portugal.



D'aquesta manera, els investigadors van identificar diverses cèl·lules de l'organització distribuïdes per demarcacions espanyoles dedicades a la comercialització il·legal d'aquest tipus de productes. La Guàrdia Civil va constatar que, al seu torn, aquestes subestructures dependents de l'organització criminal principal, posseïen d'altres vies de subministrament internacional per al proveïment de les substàncies.



Les substàncies anabolitzants, esteroides, hormonals i un altre tipus de medicaments fora del curs legal establert eren importades a Espanya des de Portugal, Grècia, Letònia, Polònia, Hongria, Bulgària i els Estats Units, utilitzant generalment empreses de paqueteria per a la seva posterior distribució als consumidors. Els investigats utilitzaven identitats falses, així com estructures comercials per a més seguretat en els enviaments, comptant l'organització en ocasions amb la complicitat d'empleats de les empreses de transport. Per realitzar els enviaments, els membres del grup adoptaven mesures de seguretat, com utilitzar «pisos francs» en els quals es rebien i emmagatzemaven la mercaderia.



En la investigació s'ha detectat que el 2016 i 2017, la xarxa hauria realitzat més de 4.400 enviaments de paqueteria amb un pes global aproximat de 3,1 tones, de manera que es calcula que l'organització podria haver ingressat per aquestes activitats al voltant de dos milions d'euros en dos anys. Els enviaments de diners per al pagament de proveïdors a l'estranger els realitzaven ocultant-los a l'interior de material que, al seu torn, es remetia en paqueteria postal, com va ser el cas, entre d'altres, d'un enviament intervingut de 80.000 euros ocults en cartutxos d'impressora que anaven destinats a Grècia.



Per comercialitzar els productes, l'organització comptava amb professionals lligats al fisicoculturisme, els quals a causa de la seva professió o coneixements posseïen una xarxa de contactes i clients potencials per a aquest tipus de substàncies prohibides. Entre els detinguts es troben alguns esportistes d'elit relacionats amb el fisicoculturisme i amb nombrosos títols nacionals i internacionals, segons la Guàrdia Civil.



En els registres s'han intervingut més de 4.200.000 dosis de 112 tipus de substàncies, entre aquestes esteroides-anabolitzants, hormones, principis actius i potenciadors sexuals. També han intervingut uns 180.000 euros en metàl·lic, cinc vehicles d'alta gamma, petites quantitats de substàncies estupefaents com speed, haixix, marihuana i cocaïna, així com armes detonadores i simulades.



Aquesta operació, que va iniciar la Guàrdia Civil a les Balears, s'ha desenvolupat al costat de l'Equip Contra el Crim Organitzat de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, amb el suport d'agents Europol i unitats de les comandàncies de Barcelona, Madrid, Almeria, Màlaga, Huelva, Toledo, Canàries i Tarragona.