Arran fa una adaptació del cartell de Santa Tecla per defensar el referèndum

Els joves de la CUP substitueixen la Tau per una papereta, a més de posar diferents símbols de la seva lluita en la figura que conforma el braç de Santa Tecla

Actualitzada 12/09/2017 a les 09:57

Arran ha fet una crida a la desobediència i a favor del referèndum del proper 1 d’octubre a través de l’adaptació del cartell oficial de Santa Tecla. Un dels elements més destacats és la substitució de la Tau, que agafa la mà, per una papereta. Just a sota també s’hi poden veure la urna i una estelada.L’organització juvenil de l’Esquerra Independentista també han col·locat en el cartell diferents símbols de les seves lluites. D’aquesta manera, la figura que conforma el braç de Santa Tecla està composta per diferents símbols independentistes, de lluita feminista, antifeixista, comunista, ecologista i LGTBI». Destaca, entre aquests símbols, la imatge d’un Sant Magí ‘sodomitzat’. Aquest símbol ja va ser utilitzat el passat mes de maig en uns cartells elaborats per l’organització per commemorar el Dia contra la LGTBifòbia i va aixecar una gran polèmica.Amb aquest particular cartell de Santa Tecla Arran fa propaganda del referèndum tot apostant per la via de la desobediència i esperona a la població a anar a les urnes el proper 1 d’octubre.