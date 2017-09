Un centenar d'independentistes escridassen a Ballesteros en l'acte institucional de la Diada a Tarragona

Al crit de «Volem votar!» i «Votar és democràcia» han volgut fer sentir el seu rebuig a la postura de l'Ajuntament de no cedir instal·lacions municipals per l'1-O

Actualitzada 11/09/2017 a les 14:47

El referèndum de l'1 d'Octubre ha marcat l'acte institucional tarragoní per la Diada, al monument de Rafael Casanova. Vora un centenar d'independentistes han xiulat i escridassat a l'alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros al llarg del seu discurs, per la seva negativa a cedir els locals municipals que habitualment s'habiliten com a col·legi electoral. «Volem votar!», «Votar és democràcia!» han repetit, una vegada rere altra, homes i dones de totes edats amb pancartes alçades. Ballesteros s'ha acostat posteriorment als mitjans de comunicació, monument que un ciutadà ha aprofitat per retreure-li, cara a cara, la seva postura envers el referèndum. El batlle ha apel·lat a la llibertat d'expressió, sempre que es faci amb respecte. Val a dir que l’edil també ha rebut alguns aplaudiments per part d’alguns simpatitzants que igualment han participat de l’acte.



Ballesteros ha centrat part del seu discurs en els atemptats terroristes que van colpejar Catalunya aquest darrer agost, agraint especialment la tasca dels Mossos, el que ha despertat un aplaudiment unànime dels allí presents.



A les flors de l'ofrena floral s'hi han sumat en aquesta ocasió vuit urnes de cartró com les usades en la consulta del 9-N, que han dipositat membres dels partits sobiranistes. Els regidors de la CUP, Laia Estrada i Jordi Martí han deixat la imatge de l'acte, entregant-li a Ballesteros una d'aquestes urnes, element que l'alcalde a defugit agafar, demanant-los que la deixessin a terra. Posteriorment l'edil s'ha acostat a situar-la al monument on eren la resta.