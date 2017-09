Denunciada la desaparició d'una noia de 15 anys de Sant Pere i Sant Pau

Els seus pares no en saben res des de dimecres passat i han fet una crida a les xarxes

Redacció

Actualitzada 10/09/2017 a les 18:55

Maria Molina Porta, de 15 anys i veïna de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona està desapareguda des del passat dimecres. Els seus pares han fet una crida per intentar localitzar-la i demanen que qualsevol informació es comuniqui al 112. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que la denúncia per la desaparició de la jove es va presentar el passat dia 6 a la tarda. No s'ha indicat quin tipus de vestimenta duia el dia que va desaparèixer.