Una prova pilot renova un quiosc de l'ONCE a Tarragona

La cabina passa a ser rectangular, més ampla i amb un vitrall més gran que les granates

Redacció

Actualitzada 08/09/2017 a les 17:41

El quiosc de l'ONCE ubicat a Tarragona a la cantonada de la Rambla Nova amb el carrer Compte de Rius ha patit un important canvi d'imatge aquesta setmana. La típica cabina granate ha estat retirada, i ara un quiosc rectangular més espaiós i amb un vitrall més gran ocupa el seu lloc. Aquesta cabina també té un mostrador a la part inferior, on el venedor hi pot col·locar les butlletes.



Es tracta, segons informa la institució, d'una prova pilot de l'ONCE per valorar la substitució de les cabines que hi ha hagut als carrers fins ara. Aquesta prova també s'ha posat en marxa a una segona localitat de Catalunya i a Móstoles, a Madrid.