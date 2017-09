Un camió bolca a la baixada Misericòrdia i cau al carrer del Trinquet Vell

Dues persones han resultat ferides en intentar esquivar el vehicle

Actualitzada 08/09/2017 a les 13:26

Un camió frigorífic ha bolcat, el matí d'aquest divendres 8 de setembre, a la Baixada Misericòrdia tot caient al carrer del Trinquet Vell i provocant dos ferits lleus. El vehicle, que transporta fruita, estava aparcat al carrer Major amb Misericòrdia quan s'ha desfrenat. Com a conseqüència, el camió ha travessat tota la baixada fins endur-se la barana i precipitar-se al carrer del Trinquet Vell, on s'ha encastat contra una paret. El vehicle de transport anava buit, ja que en aquells moments el conductor es trobava fent tasques de repartiment.



Dos vianants que es trobaven a la zona han hagut d'esquivar el vehicle. En intentar evitar el cop, ambdós han caigut i han resultat ferits lleus. Una de les persones afectades, un home de 40 anys, ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII per tal de sotmetre's a una revisió, ja que ha rebut un cop al cap. L'altre persona afectada ha estat donada d'alta in situ.



L'aparatós accident ha causat una gran expectació entre els vianants que passegen per la zona. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres dotacions de Bombers -que han hagut de taponar una fuita de gasoil arran de l'accident-, dos ambulàncies del SEM i diverses patrulles de la Guàrdia Urbana. La zona ha quedado acordonada y ya se ha activado la grúa para retirar el vehículo. Una vez retirado, se realizarán las tareas de limpieza y desescombro y este mismo viernes se procederá a construir una barandilla provisional que garantice la seguridad de los peatones. Posteriormente, se reconstruirá la barandilla.