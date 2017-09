Tres escoles de Tarragona pateixen pintades i destrosses de mobiliari

Es tracta de les Escoles Cèsar August i Pax i la Llar Municipal Cèsar, on s’han produït actes vandàlics com trencament de vidres i buidatge d’extintors

Redacció

Actualitzada 08/09/2017 a les 13:50

Diferents centres educatius de Tarragona han patit actes vandàlics just abans de començar el curs escolar. Les escoles més perjudicades han estat l’escola Cèsar August, Pax i la Llar d’Infants Municipal Cesar August. Aquests centres han patit pintades a l’exterior i a les aules, a més de desperfectes al gimnàs i als despatxos, trencadissa de vidres i buidatge d’extintors.



Segons l’Ajuntament de Tarragona, el cost del vandalisme a aquestes dues escoles i la llar d’infants, entre neteges i reparacions, és d’uns 30.000 euros. Aquesta suma de diners és l’equivalent a la construcció de dues noves pistes esportives.



L’Alcalde de Tarragona convocarà la setmana vinent una taula d’interconselleries urgent per acordar mesures per pal·liar aquesta situació. El conseller d’Educació, Francesc Roca, assegura que els tres centres educatius estaran a punt per a l’inici del curs escolar, però es mostra «preocupat» per la situació.