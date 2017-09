S'incendia un pis al carrer Francesc Bastos de Tarragona

El foc s'ha originat a una de les habitacions de l'habitatge, i no ha estat necessari desallotjar l'edifici

Redacció

Actualitzada 08/09/2017 a les 21:02

Un incendi s'ha declarat en un pis de Tarragona la tarda d'aquest divendres, 8 d'agost. Segons indica Bombers de la Generalitat, el foc s'ha originat en una habitació de l'immoble, ubicat al tercer pis del número 15 del carrer Francesc Bastos. L'avís s'ha rebut al voltant de dos quarts de nou del vespre, i Bombers ha activat fins a cinc dotacions per controlar l'incendi. Quan els bombers han arribat al lloc dels fets, han pogut comprovar que l'escala no estava gaire afectada pel foc, tot i que hi havia una mica de fum, i no ha estat necessari desallotjar els veïns. L'incendi s'ha pogut donar per controlat quan faltaven pocs minuts per les nou del vespre.